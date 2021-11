Украинка Таня Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone (видео)

Режиссер порадовала поклонников яркой видеоработой

Украинский клипмейкер Таня Муиньо сняла клип для канадского певца The Weeknd и американского рэпера Post Malone.

Ролик на песню One Right Now получился эффектным и достаточно впечатляющим, так как там можно увидеть не только сексуальных мужчин, но и перестрелки, а также настоящую кровавую бойню.

Напомним, Таня Муиньо – клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер из Одессы, создавшая много клипов для популярных украинских исполнителей: Время и Стекло, NK, Мишель Андраде, Monatik и прочих. Клипмейкер также работает и с иностранными звездами, а в этом году она сняла клип для американской хип-хоп звезды Карди Би.

Ранее Таня Муиньо уже получала три награды премии MTV Video Music Awards 2021 в номинациях «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты» за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X. Также она является неоднократной победительницей ежегодной украинской премии YUNA и в номинации «Клипмейкер года» по версии M1 Music Awards.

Ранее состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.