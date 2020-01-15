Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку



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Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается

Выставка пройдет в галерее современного искусства Sympa в городе Фижак

18 января во французском городе Фижак откроется персональная выставка Бритни Спирс. Экспозицию под названием «Иногда вы просто должны играть» покажут в галерее современного искусства Sympa. Об этом сообщается в инстаграме галереи.

Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается. Также неизвестно, планирует ли принимать участие в выставке сама певица.

Одним из экспонатов станет так называемая «ранняя» работа с флористическими мотивами. Процесс работы над ней певица выкладывала в инстаграм в 2017 году. Вероятно, на холсте она изобразила цветы, растущие в ее саду.