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    Шоу-биз

    Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку

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    Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается - Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку
    Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается

    Выставка пройдет в галерее современного искусства Sympa в городе Фижак

    18 января во французском городе Фижак откроется персональная выставка Бритни Спирс. Экспозицию под названием «Иногда вы просто должны играть» покажут в галерее современного искусства Sympa. Об этом сообщается в инстаграме галереи.

    Сколько именно работ певицы войдет в экспозицию, не сообщается. Также неизвестно, планирует ли принимать участие в выставке сама певица.

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    Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку
    Бритни Спирс во Франции открывает персональную выставку

    Одним из экспонатов станет так называемая «ранняя» работа с флористическими мотивами. Процесс работы над ней певица выкладывала в инстаграм в 2017 году. Вероятно, на холсте она изобразила цветы, растущие в ее саду.

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