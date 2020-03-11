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    Шоу-биз

    Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса

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    <p>Мы просто танцевали и веселились под музыку в колонках, - призналась девушка сына известного футболиста</p> <div></div> - Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса

    Мы просто танцевали и веселились под музыку в колонках, - призналась девушка сына известного футболиста

    instagram.com/nicolaannepeltz/

    Избранница Бруклина призналась, что перед полетом побывала на креативном свидании в масках от коронавируса

    Недавно старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин вместе со своей девушкой Николой Пельтц надели одинаковые стилизованные маски от коронавируса — и, кстати, поступили весьма благоразумно. Бруклин предстал в кадре в белом джемпере и черных спортивных штанах. Никола также выбрала сдержанный наряд для поездки. Она надела черной топ и кожаную куртку. Облегающие темные брюки эффектно завершили образ модели.

    Пельтц поделилась с поклонниками снимком, сделанным на борту самолета. К слову, на ее месте могла позировать любая другая блондинка — темные солнцезащитные очки и плотная маска позволяли рассмотреть только брови, лоб, фрагмент спинки носа и милое ухо.

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    Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса
    Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса
    Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса
    Бруклин Бекхэм и его девушка устроили свидание в масках от коронавируса
    instagram.com/nicolaannepeltz/

    «Мы просто танцевали и веселились под музыку в колонках. Никаких нарядов, дресс-кода и прочих вещей. Только свобода и защита от коронавируса. Куда уж теперь без нее», — отметила в личном блоге модель.

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