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    Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации

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    Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации
    Сергей и Снежана Бабкины

    В начале марта старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных попал в реанимацию

    Врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Несколько дней мальчик провел в палате интенсивной терапии, а 10 числа был переведен в стационар.

    Об этом звездные родители рассказали на своих страницах в Instagram. Бабкины опубликовали фото мальчика из больницы и поделились, что Артур уже идет на поправку.

    «У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо вам за поддержку и миллион добрых сообщений», - написала Снежана.

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    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/babkin_official

    Музыкант также поделился снимком из больничной палаты и написал: «Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день».

    В посте Бабкин также выразил благодарность всему медицинскому персоналу и поклонникам, которые поддерживали семью в непростое время.

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