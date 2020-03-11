Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергей и Снежана Бабкины

В начале марта старший сын Сергея и Снежаны Бабкиных попал в реанимацию

Врачи диагностировали у Артура воспаление легких с осложнениями. Несколько дней мальчик провел в палате интенсивной терапии, а 10 числа был переведен в стационар.

Об этом звездные родители рассказали на своих страницах в Instagram. Бабкины опубликовали фото мальчика из больницы и поделились, что Артур уже идет на поправку.

«У нас отличные новости! Сейчас нас переводят из реанимации в стационар! Артусику уже намного лучше! Спасибо вам за поддержку и миллион добрых сообщений», - написала Снежана.

Музыкант также поделился снимком из больничной палаты и написал: «Артуру Сергеевичу уже настолько хорошо, что сегодня он переходит в стационар. Я счастлив. Волшебный день».

В посте Бабкин также выразил благодарность всему медицинскому персоналу и поклонникам, которые поддерживали семью в непростое время.