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    Фото

    Дочь Сумской растрогала фото с мамой

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    Дочь Сумской растрогала фото с мамой
    Антонина Паперная

    Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской от брака с Евгением Паперным Антонина сейчас беременна и скоро подарит ей второго внука или внучку

    29-летняя Паперная поделилась на своей странице в Instagram нежным атмосферным фото с любимой мамой. Мама и дочь запечатлены в машине, при этом они нежно прижались головами друг к другу.

    Обе они отказались от макияжа и восхищают естественной красотой и милыми улыбками. В подписи Тоня обыграла то, что поклонники часто говорят ей, что они с 53-летней мамой невероятно похожи.

    «#какжевыпохожинамаму», - оставила милый хештег актриса.

    tonya_papernaya_89822483_881281308976810_5114155129980995804_n_01
    instagram.com/tonya_papernaya

    «Моя», - тут же откликнулась любящая мама Тони.

    Фолловеры принялись активно обсуждать, на кого же больше похожа девушка, не забывая одаривать ее и маму комплиментами.



    знаменитости фотография актриса Instagram
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