Дочь Сумской растрогала фото с мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антонина Паперная

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской от брака с Евгением Паперным Антонина сейчас беременна и скоро подарит ей второго внука или внучку

29-летняя Паперная поделилась на своей странице в Instagram нежным атмосферным фото с любимой мамой. Мама и дочь запечатлены в машине, при этом они нежно прижались головами друг к другу.

Обе они отказались от макияжа и восхищают естественной красотой и милыми улыбками. В подписи Тоня обыграла то, что поклонники часто говорят ей, что они с 53-летней мамой невероятно похожи.

«#какжевыпохожинамаму», - оставила милый хештег актриса.

instagram.com/tonya_papernaya

«Моя», - тут же откликнулась любящая мама Тони.

Фолловеры принялись активно обсуждать, на кого же больше похожа девушка, не забывая одаривать ее и маму комплиментами.







