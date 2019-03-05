Бруклин Бекхэм опубликовал архивный кадр с звездными родителями



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Виктория, Бруклин и Дэвид Бекхэм

Сегодня Бруклин Бекхэм отмечает двадцатилетие

В свой особенный день молодой человек не только принимает поздравления, но делает сам делает подарки своим подписчикам в виде раритетных снимков в Instagram.

Бекхэм-младший опубликовал снимок с родителями, когда он был еще совсем маленьким, а Виктория и Дэвид — юными. На фотографии малыш сидит у папы на руках в сером спортивном костюме Gap, Викки в джинсовой куртке и с модной в нулевых прической придерживает его со спины. На Дэвиде коричневая футболка и потертые синие джинсы.

В свою очередь, звездные родители тоже поздравили в Instagram сына с юбилеем. Виктория показала кадр, где Бруклину не больше трех лет. «Я не могу быть боле горда за тебя. Ты все для нас, мы любим тебя больше, чем ты можешь себе представить. Будь счастлив», — подписала снимок Викки.

Дэвид тоже не стал скрывать нежных эмоций по отношению к сыну. Он выложил кадр с футбольного поля, где Бруклину был всего годик. «20 лет назад ты пришел в нашу жизнь. Мы с мамой очень счастливы и горды за то, каким мужчиной ты вырос. Ты делаешь со страстью абсолютно все за что берешься. Будь бесконечно счастлив наш большой мальчик», — подытожил отец.

Джерело: graziamagazine.ru