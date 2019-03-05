На грани красоты и боли: эмоциональные скульптуры о чувствах и переживаниях

«Человек, которому подвластно всё», − так говорят о Гиле Брувеле – мастере, создавшем множество прекрасных работ

В одной из последних серий под названием «The Flow», он представил сложнейшие шедевры, сотворённые из извилистых литых лент нержавеющей стали, представляющих собой изящные и динамичные портреты женщин, мужчин, пар и животных, ставших олицетворением скоротечности времени и жизни.

Брувель родился в 1959 году в Австралии и вырос на юге Франции. Магазинная мастерская его отца стала классной комнатой, и Гил рано узнал о точности и трёхмерном дизайне, вырезая и создавая из дерева. В детстве будущий художник-скульптор выражал себя через рисунок и живопись, а в молодости его приняли в уважаемую мастерскую по реставрации произведений искусства, где он получил интенсивное практическое образование в области художественных приёмов и истории. Он начал посещать Соединенные Штаты в середине 1980-х, провёл своё первое американское персональное шоу в Лагуна-Бич, штат Калифорния в 1988 году и обосновался в этой стране в 1990 году.

Выросший на юге Франции, Гил погрузился в богатую культурную атмосферу Европы. Поддержанный и поощрённый его семьёй и учителями как молодой художник, Брувель был волен следовать и выражать своё видение. Переполненный безграничным чувством любопытства, самопознания и творческого влечения, он продолжает своё интеллектуальное и эмоциональное приключение, постоянно исследуя новые творческие методы и инструменты. Тщательно изученные истории искусства, художественные инструменты и методы, которые охватывают период в шесть столетий – всё это результаты, которые в итоге представляют собой сложные, интригующие художественные произведения, позволяющие окунуться в многогранный мир прекрасного.

Художественный процесс Брувеля состоит в том, чтобы начать с наблюдения, сбора и слияния ментальных, сенсорных и эмоциональных образов и впечатлений от самых маленьких до универсальных, которые он тщательно обрабатывает с течением времени, прежде чем даже прикоснуться к своим художественным инструментам: рисование карандашом, кистями или инструментами моделирования. К тому времени появилось ясное видение, направляющее художника к тому, для чего предназначено произведение. Поскольку он переводит это видение в материальную форму, он свободен от приверженности любому понятию товара или тренда. Следовательно, то, что он создаёт, всегда искренне и заставляет задуматься.

Работая безупречно между новыми художественными технологиями, которые он разрабатывает, и историческими практиками, в которых он хорошо разбирается, Брувель воплощает в себе современного человека эпохи Возрождения. Видения Брувеля коренятся в его обучении, но при этом они отдают «блеском» артистического революционера. Самые последние художественные коллекции Гила Брувеля включают в себя несколько серий работ, таких как: «Изгибая линии», «Поток» и «Кубизм», а также коллекцию функционального искусства, шахматные доски и его вызывающие воспоминания картины − всё это охватывает чувство медитативного спокойствия. Сильные, но плавные, произведения говорят о его окружении, его любви к красоте человеческой формы и его чувству геометрических экспериментов.