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    Хлои Кардашьян зарабатывает больше Кендалл Дженнер

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    Хлои Кардашьян - Хлои Кардашьян зарабатывает больше Кендалл Дженнер
    Хлои Кардашьян
    instagram.com/khloekardashian/

    Состояние 34-летней теледивы больше, чем у многих других членов «Семейства Кардашьян»

    По информации Celebrity Net Worth Хлои Кардашьян — одна из самых богатых знаменитостей современности. Ее состояние оценивается в 40 миллионов долларов, что больше банковского счета Кендалл Дженнер, которая заработала за прошлый год 30 миллионов долларов.

    В 2017 году семья Кардашьян-Дженнер подписала очередной контракт на съемки реалити-сериала Keeping Up With Kardashians на 150 миллионов долларов. С этой сделки основные персонажи проекта (Крис, Ким, Кайли, Кендалл, Хлои и Кортни) получат по 25 миллионов долларов.

    Помимо телешоу у Хлои есть несколько успешных бизнес-проектов. Один из них — бренд джинсовой одежды Good American, который давно перерос в настоящую империю. Эта марка, основанная с подругой звезды Эмой Грид, пользуется бешеной популярностью среди миллениалов. А в год она приносит около миллиона долларов.

    Кардашьян, как и ее сестры, активно зарабатывает на Instagram. Одна публикация у Хлои обойдется в 250 тысяч долларов. Сейчас знаменитость активно сотрудничает с маркой Becca Cosmetics и другими бьюти-брендами.

    Самой богатой сестрой Кардашьян является Кайли — ее доход составил 900 миллионов долларов, на втором месте расположилась Ким, которой удалось заработать 350 миллионов. А тройку лидеров замыкает Крис Дженнер — ее состояние оценивается в 90 миллионов.

    Джерело: graziamagazine.ru

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