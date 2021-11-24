Будет жарко? Мишель Андраде раскинулась на полу в откровенном наряде (фото)

Звезда порадовала поклонников яркими фото

Популярная украинская певица Мишель Андраде в своем Инстаграме опубликовала серию пикантных фото, на которых она позирует в разных позах в черном топе, и ботфортах.

«Я думаю, не стоит говорить о том, что будет жарко, да?» – сделала певица подпись к публикации, в которой также указано, где и когда можно будет увидеть ее новое выступление.

«Вау, какая горячая», «Горячая штучка», «Ошалела», «Любимая красотка всех времен», «Кто эта дамочка?», «Сказать, что это будет слишком горячо- ничего не сказать. Если уже образ такой бомбический, то описать выступление слов не хватит», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.