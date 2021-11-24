Гайтана показала редкие фото четырехлетней дочки

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Украинская певица Гайтана на своей странице в Фейсбуке опубликовала серию снимков четырехлетней дочери Николь.

На фото девочка позирует в коричневом тренче возле камина. На одном из кадров Николь смотрит сквозь сердце, которое показывает пальцами.

«Нам нужно чаще прислушиваться к детям. Попробуйте спросить что-то совсем недетское (на ваш взгляд) – и вы будете приятно удивлены ответу и решениям, которые предложат малыши», – подписала публикацию 42-летняя певица.

Подписчики активно отреагировали на фото, засыпав их теплыми комментариями.

«Комплимент от Бога, доченька», «Фантастика! Чудо, как малышка хороша», «Славная лапушка», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.