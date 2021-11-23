Заставлял употреблять наркотики и алкоголь. Модель обвинила Марадону в изнасиловании

Девушка призналась, что даже думала о суициде

Кубинка Мавис Альварес призналась, что когда ей было 16 лет, аргентинский футболист Диего Марадона ее изнасиловал.

Женщина призналась, что ее заставили вступить в интимную связь с футболистом. По ее словам, в 2001 году, когда она была еще подростком, Марадона заставлял ее употреблять наркотики и алкоголь, а также сообщил ей о необходимости установить грудные импланты.

«Он насиловал меня, в то время как моя мать плакала по ту сторону двери. Марадона не отпускал меня ни под каким предлогом. Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала, и насиловал меня до тех пор, пока маме не пришлось уйти», — со слезами на глазах вспомнила Мавис. Футболист запер девушку в гостиничном номере и не давал ей выйти оттуда.

Альварес призналась, что даже думала о суициде. «Я не могла от него уйти, потому что боялась за свою жизнь. Я даже хотела покончить с собой», — рассказала жертва. По указанию Марадоны, ей в 17 лет пришлось установить грудные импланты, так как ему не нравилась естественная природа девушки.

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