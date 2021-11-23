Горбунов собрал всех своих мальчиков на одном фото

Шоумен порадовал подписчиков новым фото

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов в своем Инстаграме опубликовал фото с супругой Катей Осадчей и сыновьями Иваном и Даниилом.

«Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре! Но это фото – наше любимое! С Днем сыновей! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами!» – написал он.

instagram.com/gorbunovyuriy/

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.