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    Шоу-биз

    Букмекеры назвали фаворитов на Железный трон в «Игре престолов»

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    Букмекеры назвали фаворитов на Железный трон в «Игре престолов»

    На протяжении следующих нескольких недель «Игра престолов» будет находиться в центре всеобщего внимания, и букмекеры, конечно же, не остались в стороне

    Букмекеры опубликовали список тех, кто может занять  вожделенный Железный трон.

    В первой серии 8 сезона «Игры престолов» важных смертей не было, так что пока с дистанции в борьбе за Железный трон никто не сошел – впрочем, это, скорее всего, изменится в ближайшее воскресенье, когда во 2 серии к Винтерфеллу вплотную приблизится армия Короля ночи. Пока же букмекеры британской сети казино и букмекерских агентств William Hill принимают ставки у поклонников сериала, и, согласно обновленной статистике ставок, фаворитом у тех, кто следит за «Игрой престолов», оказался Бран Старк. Чуть меньше шансов, по мнению тех, кто делает ставки на GoT, у Сансы, а замыкает тройку лидеров Джон Сноу.

    Рейтинг интересен еще и тем, что на 5 месте присутствует Петир Бейлиш – хотя Мизинца, как мы помним, не стало еще в 7 сезоне, некоторые оптимистично настроенные поклонники «Игры престолов», похоже, уверены, что он каким-то образом жив или оживет, и делают соответствующие ставки.

    Вот как выглядит топ 10 самых вероятных претендентов на Железный трон по статистике букмекеров:

    • Бран Старк, 4/5
    • Санса Старк, 4/1
    • Джон Сноу, 5/1
    • Джендри, 7/1
    • Петир Бейлиш, 8/1
    • Тирион Ланнистер, 9/1
    • Дейенерис Таргариен, 10/1
    • Арья Старк, 12/1
    • Серсея Ланнистер, 16/1
    • Сэмвелл Тарли, 25/1
    • Джейме Ланнистер, 40/1

    Джерело: popcornnews

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