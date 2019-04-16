Букмекеры назвали фаворитов на Железный трон в «Игре престолов»



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На протяжении следующих нескольких недель «Игра престолов» будет находиться в центре всеобщего внимания, и букмекеры, конечно же, не остались в стороне

Букмекеры опубликовали список тех, кто может занять вожделенный Железный трон.

В первой серии 8 сезона «Игры престолов» важных смертей не было, так что пока с дистанции в борьбе за Железный трон никто не сошел – впрочем, это, скорее всего, изменится в ближайшее воскресенье, когда во 2 серии к Винтерфеллу вплотную приблизится армия Короля ночи. Пока же букмекеры британской сети казино и букмекерских агентств William Hill принимают ставки у поклонников сериала, и, согласно обновленной статистике ставок, фаворитом у тех, кто следит за «Игрой престолов», оказался Бран Старк. Чуть меньше шансов, по мнению тех, кто делает ставки на GoT, у Сансы, а замыкает тройку лидеров Джон Сноу.

Рейтинг интересен еще и тем, что на 5 месте присутствует Петир Бейлиш – хотя Мизинца, как мы помним, не стало еще в 7 сезоне, некоторые оптимистично настроенные поклонники «Игры престолов», похоже, уверены, что он каким-то образом жив или оживет, и делают соответствующие ставки. Вот как выглядит топ 10 самых вероятных претендентов на Железный трон по статистике букмекеров: Бран Старк, 4/5

Санса Старк, 4/1

Джон Сноу, 5/1

Джендри, 7/1

Петир Бейлиш, 8/1

Тирион Ланнистер, 9/1

Дейенерис Таргариен, 10/1

Арья Старк, 12/1

Серсея Ланнистер, 16/1

Сэмвелл Тарли, 25/1

Джейме Ланнистер, 40/1

Джерело: popcornnews