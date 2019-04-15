Где снимали «Игру Престолов»: впечатляющие локации



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vogue.ua

14 апреля вышел финальный восьмой сезон сериала-легенды «Игра престолов»

В то время как вымышленный мир семи королевств может казаться далеким от реальности, их настоящие локации находятся на удивление близко. Начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании.

Продуваемый насквозь ветрами островок у побережья Бискайского залива занимает центральное место в седьмом сезоне. В сериале постоянно упоминается Драконий Камень, отправная точка Дейнерис Таргариен к Вестеросу. Всего в получасе езды от Бильбао, он идеально расположен для живописных дневных поездок. Взобравшись по извилистым каменным ступеням, можно видеть старинный монастырь на вершине горы. Остров, на котором во времена Испанской инквизиции проводились суды над ведьмами, был разграблен сэром Френсисом Дрейком в XVI столетии.

В двух часах езды вдоль берега островка Гастелугаче находится Итзурун – песчаный пляж, окруженный скальными образованиями со времен мелового периода. Пляж замещает берега Драконьего Камня, а в его магических пещерах Джон Сноу ищет драконье стекло.

Со второго сезона самая любимая и известная локация «Игры Престолов» Дубровник выполняет роль Королевской Гавани, столицы Вестероса. Старый город – настоящий лабиринт каменных соборов и домов с терракотовыми крышами, где знакомые местности из сериала прячутся за каждым углом.

Город у подножья Атласских гор Айт-Бен-Хадду был объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года и фигурировал в каждом голливудском блокбастере, начиная от «Лоуренса Аравийского» и до «Гладиатора». Совсем недавно он послужил местом съемок Юнкая, города в Бухте Работорговцев, который Дайнерис освобождает в третьем сезоне.

Самое фотографируемое место в Северной Ирландии со своими туннелями и серпантином из вьющихся буковых деревьев более известно фанатам «Игры Престолов» как Королевский Тракт – большая магистраль, ведущая из Черного Замка в столицу. Он появляется во втором сезоне, когда Арья подается на север в поисках своей семьи.

Неожиданная осада Хайгардена Джейме Ланнистером в седьмом сезоне впервые знакомит нас с волшебным замком, в котором восседает дом Тиреллов. Изначально замок Castillo de Almodóvar del Río был римским фортом, завоеванным и отстроенным маврами в 760 году. Прогуливаясь вдоль бастионов можно рассмотреть военные башни, с которых открывается невероятный вид на реку Гвадалквивир.

Со второго сезона команда сериала отправилась в Исландию для съемок в бесконечных замерзших пустынях, которые находятся к северу от Стены. Черные песчаные пляжи на Вике появляются в седьмом сезоне в качестве Восточного Дозора у моря, портового города, где Одичалые сходят на берег для торговли со стражами Ночного Дозора.

Очаровательный севильский королевский дворец, его цветущие сады, искусно выложенные во внутреннем дворике плитки и позолоченные потолки послужили местом съемок дворцов Дорна в пятом сезоне. Эта основанная в X столетии мавританская крепость старейшая среди функционирующих замков в Европе.

Часть огромного ледника Svínafellsjökull в Исландии, который остается самым большим в Европе, сыграл роль Кулака Первых Людей во втором сезоне, ледяного горного хребта, где Джон Сноу и Куорен Полурукий оказались заложниками Одичалых.

Средневековый замок, построенный на обнаженном песчанике, выходит на изолированный участок испанского горного хребта Sierra de Caldereros. Он часто встречается в шестом сезоне в качестве Башни Радости, загадочной крепости, которая скрывает тайну родословной Джона Сноу.

Этот приморский городок в Марокко уходит своими корнями далеко в историю. Основан в V столетии в качестве пункта торговли, он стал пристанищем для пиратов, а затем и для музыкантов, включая Джими Хендрикса и Кэта Стивенса, которые толпились тут в 60-е. В третьем сезоне Эс-Сувейра становится портовым городом Астапора, где Дайнерис покупает свою армию Безупречных и готовится к захвату семи королевств.

В шестом сезоне пустоши в юго-восточной Наварре исполняют роль моря Дотракийцев. Бесконечные просторы пустыни и огромные пастбища из далека и вправду выглядят как море. Тут Дайнерис находилась в заложниках у кхаласаров и была вынуждена маршировать к Ваес Дотраку. Исследовать местный потусторонний ландшафт лучше верхом на лошади и обязательно с картой, через извилистые каньоны, долины и зеленые заповедники.

Старомодная рыбацкая деревня Баллинтой, в нескольких минутах езды от мостовой Гигантов, послужила съемочной площадкой для замка Пайк во втором сезоне, когда Теон Грейджой наконец-то возвращается домой на Железные острова. В гавани даже есть мемориальная доска, установленная по случаю этого события.

Зоркие зрители могут распознать в свободном городе Браавос мощенные улицы Жироны. Готическая церковь города также фигурирует в шестом сезоне в качестве огромной септы Бэйлора в Королевской Гавани.

Построенный в XV столетии знатной хорватской семьей, этот атмосферный дендрарий служит домом для тысячи редких и экзотических растений, собранных по всему миру. Не пропустите павильон на обрыеве, из которого открывается вид на яркую голубую Адриатику. В третьем и четвертом сезоне этот дендрарий становится садами Королевской Гавани, а павильон – местом, где леди Оленна вершит суд со своей внучкой Марджери.

В седьмом сезоне впервые появляется еще одно знаковое место: Утёс Кастерли, родовой замок Ланнистеров. Трухильо, средневековый замок, в котором прошло несколько воин между маврами и христианами идеально подходит на роль непреступной крепости. Здесь можно погулять по каменным башням и вдоль стен, где Серый Червь и армия Безупречных воевали с Ланнистерами.

Эта лавовая пещера и термальные источники в северной Исландии стали супер-популярной точкой для туристов после того, как Джон и Игритт искупались там в третьем сезоне. Посетители могут спуститься по ледяному проходу и поплавать в озере. Но чтобы избежать толпы, лучше прийти пораньше.

Внушительный замок является летней резиденции президента Мальты и появляется в первом сезоне сериала как дом Иллирио Мопатиса в Пентосе, где Таргариены живут в ссылке. Забронируйте заранее тур по замку, который включает в себя прекрасный сад, в котором Дайнерис и Кхал Дрого встретились впервые.

Пеньискола – укрепленный морской порт, расположенный на скалистом мысе средиземноморского берега Испании, служит местом съемки Миэрина и Залива Драконов в шестом сезоне. Здесь находится замок, построенный рыцарями Ордена Темплиеров и исторический маяк с великолепным видом на открытое море.

С самого первого эпизода «Игры Престолов» замок Уорда был резиденцией для Винтерфеллов из дома Старков. Туристам здесь предлагают прокатиться на велосипедах, взять урок стрельбы из лука и даже исследовать лес, где дети Старка нашли своих лютоволков.

Джерело: vogue.ua