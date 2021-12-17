Бузову высмеяли за нелепый бант: у нее зуб болит или голова? (видео)

«Она умела привлечь внимание», – подписала свой снимок Бузова в Instagram.

Ольга Бузова появилась на кинопремьере одного из российских фильмов с огромным черным бантом на голове. Артистка выбрала черное атласное платье-карандаш с лифом-бантом и пикантным вырезом. По словам Ольги, его буквально «пришлось пришивать» к голове.

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Поклонники явно не оценили стараний артистки и засыпали комментариями: «Не поняла у нее зуб болит или голова?», «Наверное, отит ушной», «Платье супер, но что за кошмар на голове?», «Зато рядом точно никто не сядет!», «С таким бантом как бы голова под его тяжестью не отвалилась», «Леди Гага нервно курит в сторонке».

«Она умела привлечь внимание», – подписала свой снимок Бузова в Instagram.

Ольга выступила с речью на сцене перед презентацией картины. Рядом с ней стоял Филипп Киркоров, которому коллега по шоу-бизнесу несколько раз заехала по лицу своим немыслимым головным убором. Тот брезгливо отмахивался от банта, потом попытался встать так, чтобы оказаться вне досягаемости гигантского элемента эпатажного образа.