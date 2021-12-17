Внезапно! Павел Зибров стал дедом: родились двойняшки – мальчик и девочка

Певец не рассказывает о своем новом статусе, потому что «сын непубличный человек»

Как стало известно «Главкому», народный артист Украины Павел Зибров стал дедом, но не рассказывает прессе о своем новом статусе, потому что «никто не спрашивает».

«Меня никто об этом не спрашивал, потому и молчал, – объяснил по телефону «Главкому» Зибров. – Это дети моего сына Сергея от первого брака. Он непубличный человек, не любит этого. Мы разошлись с его мамой, когда Сереже было чуть больше года, прошло уже почти 38 лет. И у меня, и у бывшей жены – другая жизнь. У него не очень приятные воспоминания обо всем этом: мама с папой развелись… К сожалению, мы мало общаемся, больше по телефону, чем вживую».

Внуки Павла Николаевича – двойняшки: мальчик зовут Максимом, девочку Софийкой. Сейчас им по три года. «Конечно, я их видел, – говорит Зибров. – Гуляли вместе в парке, кормили птиц, но не знаю, запомнят ли они это – еще очень маленькие».

С первой супругой, пианисткой Татьяной Павел Зибров прожил совсем недолго, она влюбилась в своего студента и ушла к нему. В этом браке у него есть сын Сергей. Во втором союзе с женой Мариной народный артист уже более 30 лет. Тут двое детей – сын Саша от предыдущего брака Марины и общая дочь Диана. У сына пока нет детей, Павел Николаевич шутит, что «не надо лениться», а дочь Диана, в следующем году собирается замуж. Предложение от жениха она получила еще несколько лет назад, но церемония откладывалась из-за пандемии.