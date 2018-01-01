Было не больно: Украинская телеведущая призналась, что Олег Винник был у нее первым

Главный блондин Украины стал первым звездным гостем нового развлекательного шоу

В начале весны стартует новое развлекательное шоу, ведущей которого стала победительница стендап-фестиваля Наталья Гарипова. В студию к ведущей будут приходить звездные гости, с которыми Наталья будет обсуждать неожиданные темы, шутить, играть в игры и проводить конкурсы. Зрители увидят известных людей совершенно с другой стороны.



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Нааталья Гарипова

Главный блондин Украины стал первым звездным гостем нового развлекательного шоу

В начале весны стартует новое развлекательное шоу, ведущей которого стала победительница стендап-фестиваля Наталья Гарипова. В студию к ведущей будут приходить звездные гости, с которыми Наталья будет обсуждать неожиданные темы, шутить, играть в игры и проводить конкурсы. Зрители увидят известных людей совершенно с другой стороны.

Каждый выпуск шоу «Вечер с Натальей Гариповой» будет посвящен отдельному герою. Наталья рассказала о первых впечатлениях и съемке с любимцем женщин – Олегом Винником.

«Первым у меня был Олег Винник…. И это было не больно. Было очень круто! Именно с ним мы снимали пилот», - рассказала ScotchНаталья.

По словам телеведущей, перед съемкой она пересмотрела его многочисленные интервью и оказалось, что женщины задают ему одни и те же вопросы, смотрят снизу вверх, все время хвалят или издеваются.

«Я смотрела и понимала, насколько ему неинтересно отвечать на одни и те же вопросы. Мы снимали летом. И тогда с ним еще не было таких огромных телевизионных интервью», - отметила Наталья.

«Когда пришел Олег, все говорили, что он очень правильный, у него приглаженный образ, он такой красавчик, который не будет делать это, не будет делать то. Правда, у нас был такой стереотип. Когда он пришел в студию, был немного в шоке. Олег смотрел на меня и не понимал, что происходит. Он просто шел на шоу. Наш проект естественно еще никто не видел, и видимо, думал, что с ним будут разговаривать, задавать какие-то серьёзные вопросы, на которые ты ответишь так же, как отвечал уже миллион раз. А тут сели, и шутят…. И на минуту он как будто остановился.

Я в его глазах увидела удивление, легкий шок, осознание, а после этого он поменял позу и все заиграло. Когда мы попали на одну волну, он настолько раскрылся! Начал рассказывать анекдоты, истории из жизни, он вскрыл грустные моменты из жизни, о которых людям в принципе не всегда хочется рассказывать. Но это все было само по себе. У нас не было задачи, чтобы человек плакал в кадре, у нас же юмористическое шоу, но Олег плакал. Этот выпуск стал открытием для всех нас», - поделилась впечатлениями Наталья.