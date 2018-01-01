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    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги

    В столичном кинотеатре состоялся допремьерный показ последней части трилогии.
    Украинские звезды с нетерпением ждали допремьерного показа третей и заключительной части эротической саги об отношениях миллиардера Кристиана Грея и молодой журналистки Анастейши Стил. В финальной части трилогии главные герои решают сыграть свадьбу. Но внезапно, у мистера Грея появляется недоброжелатель, который может угрожать его жизни. Анастейша
    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    В столичном кинотеатре состоялся допремьерный показ последней части трилогии.

    Украинские звезды с нетерпением ждали допремьерного показа третей и заключительной части эротической саги об отношениях миллиардера Кристиана Грея и молодой журналистки Анастейши Стил.

    В финальной части трилогии главные герои решают сыграть свадьбу. Но внезапно, у мистера Грея появляется недоброжелатель, который может угрожать его жизни. Анастейша узнаёт в опасном противнике мужа своего бывшего босса, который жаждет мести.

    Посмотреть чем же закончится эротическая сага пришли популярный телеведущий Анатолий Анатолич, экс-участник шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, Екатерина Осадчая, певица Алеша с супругом Тарасом Тополей, Тимофей Нагорный и многие другие.

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    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги
    Певица Алеша и Тарас Тополя
    Анатолий Анатолич с супругой
    Тимофей Нагорный
    Украинский дуэт On i Ona
    Мила Нитич
    Катя Осадчая не могла пропустить такое событие
    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги
    Александр Крипошапко
    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги
    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги
    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги
    «50 оттенков свободы»: Украинские звезды сходили на допремьерный показ эротической саги

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