«Евровидение-2018». Все песни участников первого Нацотбора

Что споют участники первого полуфинала Нацотбора на песенный конкурс

В субботу, 10 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины. Всего в отборе примет участие 18 музыкантов, первая половина из которых выступит через два дня, а вторая – 17 февраля, в ходе второго полуфинала. «Главком» собрал песни, которые будут представлены в

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«Евровидение-2018»

Что споют участники первого полуфинала Нацотбора на песенный конкурс

В субботу, 10 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины. Всего в отборе примет участие 18 музыкантов, первая половина из которых выступит через два дня, а вторая – 17 февраля, в ходе второго полуфинала. «Главком» собрал песни, которые будут представлены в первом полуфинале Нацотбора.

10 февраля на сцену выйдут Сергей Бабкин, Сonstantin, Laud, а также группы Kazka, The Вйо, Kozak System, Vilna, Pur: Pur и The Erised.

Молодой исполнитель поборется за право представлять нашу страну на международном песенном соревновании с композицией «Місто». Это первая украиноязычная композиция в его творчестве.

Украинский музыкант и тренер «Голосу країни» уже 15 лет радует поклонников своими песнями. В Нацотборе Бабкин примет участие с авторской композицией «Крізь твої очі». Сергей не стал переводить ее на английский язык, что является его принципиальной позицией. Артист объясняет, что в переводе она потеряет свою мелодичность, шарм, ауру, характер и смысл.

Участник вокального проекта «Голос країни-6» Влад Каращук представит трек Waiting. С девяти лет Каращук принимал участие в детских вокальных конкурсах, среди которых «Шаг к звездам», «Черноморские игры», «Славянский базар», отбор «Детского Евровидения» и «Детская Новая волна». Практически на всех из них он становился дипломантом или лауреатом.

Эта группа известна слушателям по композиции «Свята». А в нацотборе коллектив представит трек «Дива». Музыканты выступают в стиле experimental metal с элементами электро-фолка. Все песни группа исполняет исключительно на украинском языке.

Kazka была создана в прошлом году вокалисткой Александрой Зарицкой и мультиинструменталистом и звукорежиссером Никитой Будашем. Вскоре к ним присоединился Дмитрий Мазуряк, который играет на духовых инструментах, начиная от флейты и окарины и заканчивая трембитой и цимбалами.

Эта группа выступает на украинской сцене с 90-ых. Они считаются основателями стиля регги в Украине. Основой команды стали Мирослав Кувалдин и гитарист-виртуоз Сергей Пидкаура.

На счету группы пять студийных альбомов. Последний, «Зелений», вышел в январе 2017 года. Коллектив выступит на Нацотборе с песней «Нґа-Нґа», однако услышать ее поклонники The Вйо смогут только во время прямой трансляции первого полуфинала Нацотбора.

Рок-группа Kozak system была основана в 2012 году в Киеве. Коллектив часто представляет Украину на европейских и мировых музыкальных фестивалях. На данный момент коллектив выпустил три альбома.

На нацотборе группа выступит с зажигательной композицией Mamai. На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя – козака Мамая.

Название группы носит концептуальный характер. Главная идея композиции Forest song, с которой команда выступит на Нацотборе, это идея свободы и независимости, как неотъемлемой потребности человека и личности. Участники коллектива считают свободу одной из важнейших характеристик жизни.

Инди поп-группа Pur:Pur во главе с Натой Смириной попробует свои силы на Нацотборе уже во второй раз. Несколько лет назад коллектив прошел в финал нацотбора, но свое место уступил будущей победительнице «Евровидения» Джамале. На этот раз коллектив попробует свои силы на Нацотборе с треком Fire.

Англоязычная украинская группа The Erised работает в стиле futurepop. Она была основана в 2015 году. Тогда же вышла первая пластинка коллектива Desire, которая содержала четыре трека. В 2016 гожу коллектив впервые представляют себя киевской публике.

К достижениям группы относятся: сотрудничество с Enter Shikari и Jamala, выступление на открытии фестиваля Crazzzy Days, также бэнд собрал полный зал на своем первом сольном концерте в киевском клубе Atlas.

В первом полуфинале нацотбора на "Евровидение" The Erised поборется за право представлять Украину на международном песенном соревновании с треком Heroes.

Напомним, что первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2018» состоится в эту субботу, 10 февраля, в 19:00. Второй - 17-го, финал Нацотбора - 24 февраля.

В конце каждого полуфинала судьи отберут трех участников, которые попадут в финал Нацотбора. В итоге, в финале за право представлять Украину на «Евровидении-2018» будут соревноваться шесть конкурсантов.