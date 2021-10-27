Проживавшая в России дочь Ольги Сумской сменила фамилию

Антонина теперь не Паперная и даже не Яглыч

Дочь легендарной украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная уже несколько лет живет в России, где пытается строить карьеру и личную жизнь.

Как известно, Антонина несколько лет в гражданском браке с известным российским актером Владимиром Яглычем, от которого уже родила двоих детей. Обо всем, что происходит в жизни, старшая дочь Сумской рассказывает на своей страничке в Instagram.

Так, недавно Антонина Паперная сообщила, что запустила в YouTube новый проект, суть которого - творческие встречи и интервью с известными деятелями культуры, стилизованные под телевизионные программы прошлого столетия. В кадре молодая актриса появляется в образе, очень напоминающий стиль 80-х годов. Для программы Тоня так же придумала себе псевдоним – теперь она Антонина Борщевик.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

Джерело: clutch.ua