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    Гриценко и Мостовая отметили «бирюзовую» свадьбу: трогательное фото

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    Политик Анатолий Гриценко и журналистка Юлия Мостовая - Гриценко и Мостовая отметили «бирюзовую» свадьбу: трогательное фото
    Политик Анатолий Гриценко и журналистка Юлия Мостовая
    facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/

    «18 лет вместе – мы уже совершеннолетние и бирюзовые», – подписал фото политик

    Политик Анатолий Гриценко и журналистка Юлия Мостовая отметили 18-летие совместной супружеской жизни. Об этом написал в своем Фейсбуке и поделился трогательным кадром Гриценко.

    На фото позируют молодые Анатолий и Юлия, а также сын Мостовой от первого брака с политиком Александром Разумковым – Глеб.

    «18 лет вместе – мы уже совершеннолетние и бирюзовые», – подписал фото политик.

    18 років разом - ми вже повнолітні й бірюзові)

    Опубліковано Анатолієм Гриценком Неділя, 21 березня 2021 р.

    Напомним, с первой женой Анатолий Гриценко развелся в 2002 году, прожив с ней в браке 25 лет. Вторая жена - Юлия Мостовая, украинский журналист, главный редактор газеты «Зеркало недели», вдова Александра Разумкова.

    У Анатолия Гриценко есть трое детей: Алексей (1979, закончил Киевский политехнический институт), Светлана (1982, закончила Киевский национальный экономический университет) (оба от первого брака) и Анна (2004) (от второго брака).

    Воспитывает также Глеба Разумкова (1998) - сына Юлии Мостовой от ее первого брака.

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    Теги: знаменитости семья Анатолий Гриценко
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