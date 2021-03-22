Гриценко и Мостовая отметили «бирюзовую» свадьбу: трогательное фото

«18 лет вместе – мы уже совершеннолетние и бирюзовые», – подписал фото политик

Политик Анатолий Гриценко и журналистка Юлия Мостовая отметили 18-летие совместной супружеской жизни. Об этом написал в своем Фейсбуке и поделился трогательным кадром Гриценко.

На фото позируют молодые Анатолий и Юлия, а также сын Мостовой от первого брака с политиком Александром Разумковым – Глеб.

«18 лет вместе – мы уже совершеннолетние и бирюзовые», – подписал фото политик.

18 років разом - ми вже повнолітні й бірюзові) Опубліковано Анатолієм Гриценком Неділя, 21 березня 2021 р.

Напомним, с первой женой Анатолий Гриценко развелся в 2002 году, прожив с ней в браке 25 лет. Вторая жена - Юлия Мостовая, украинский журналист, главный редактор газеты «Зеркало недели», вдова Александра Разумкова.

У Анатолия Гриценко есть трое детей: Алексей (1979, закончил Киевский политехнический институт), Светлана (1982, закончила Киевский национальный экономический университет) (оба от первого брака) и Анна (2004) (от второго брака).

Воспитывает также Глеба Разумкова (1998) - сына Юлии Мостовой от ее первого брака.