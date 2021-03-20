Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)

Девушка не стесняется показывать то, чем ее наградила природа

26-летняя американская рэперша Megan Thee Stallion завоевала «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». Но это не все, чем она может удивить и порадовать фанатов. Девушка обладает соблазнительной фигурой, которую не устает демонстрировать в Инстаграме.

Меган выложила кадры в лучших традициях дерзких рэперш. Она позировала полуобнаженной, повернув к камере пышные формы. Брюнетка прикрыла голую грудь руками, надела гламурную шляпку в ковбойском стиле и добавила массивное украшение.

Реакции фанатов долго ждать не пришлось. Снимки быстро набрали более трех миллионов лайков, и поклонники засыпали девушку комплиментами. Но если некоторых она мотивировала записаться в спортзал, то нашлись юзеры, которых смутили столь откровенные фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.