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    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)

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    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)

    Девушка не стесняется показывать то, чем ее наградила природа

    26-летняя американская рэперша Megan Thee Stallion завоевала «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». Но это не все, чем она может удивить и порадовать фанатов. Девушка обладает соблазнительной фигурой, которую не устает демонстрировать в Инстаграме.

    Меган выложила кадры в лучших традициях дерзких рэперш. Она позировала полуобнаженной, повернув к камере пышные формы. Брюнетка прикрыла голую грудь руками, надела гламурную шляпку в ковбойском стиле и добавила массивное украшение.

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    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)
    Скандальная лауреатка «Грэмми» снялась топлес, показав, чем она еще может удивить (фото)

    Реакции фанатов долго ждать не пришлось. Снимки быстро набрали более трех миллионов лайков, и поклонники засыпали девушку комплиментами. Но если некоторых она мотивировала записаться в спортзал, то нашлись юзеры, которых смутили столь откровенные фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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