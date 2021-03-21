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    Проживающая в России украинская певица призналась в наличии неизлечимого заболевания

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    Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко - Проживающая в России украинская певица призналась в наличии неизлечимого заболевания
    Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко
    Фото: @reginatodorenko

    «Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить»

    Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

    30-летняя знаменитость записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи). Она показала, что из-за патологии у нее появилось белое пятно на колене. По словам Тодоренко, она комплексовала из-за своего заболевания и постоянно скрывала пигментацию на коже с помощью консилера.

    «Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить», — сказала телеведущая в сторис, параллельно демонстрируя подписчикам, что врач делает ей уколы в пятно. Вдобавок она напомнила фанатам, что помимо нее, наличие витилиго также не скрывали супермодель Винни Харлоу и певец Майкл Джексон.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: знаменитости певица телеведущая
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