Проживающая в России украинская певица призналась в наличии неизлечимого заболевания

«Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить»

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась в наличии неизлечимого заболевания. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что врачи диагностировали у нее витилиго (нарушение пигментации кожи). Она показала, что из-за патологии у нее появилось белое пятно на колене. По словам Тодоренко, она комплексовала из-за своего заболевания и постоянно скрывала пигментацию на коже с помощью консилера.

«Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить», — сказала телеведущая в сторис, параллельно демонстрируя подписчикам, что врач делает ей уколы в пятно. Вдобавок она напомнила фанатам, что помимо нее, наличие витилиго также не скрывали супермодель Винни Харлоу и певец Майкл Джексон.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

Читайте также: Шэрон Стоун обманом уговорили сняться в самой знаменитой сцене «Основного инстинкта»