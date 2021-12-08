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    Ольга Горбачева показала архивное видео Сердючки без штанов

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    Сердючка и компания весело проводили время &laquo;за кулисами&raquo; Евровидения - Ольга Горбачева показала архивное видео Сердючки без штанов
    Сердючка и компания весело проводили время «за кулисами» Евровидения
    Фото из открытых источников

    Верка Сердючка весело смеется, когда поклонники просят ее «поубивать» конкурентов

    Телеведущая и певица Ольга Горбачева выложила в своем Инстаграме архивное видео ее интервью с Веркой Сердючкой, взятое «в полях» Евровидения, которое проходило в столице Финляндии Хельсинки.

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    Публикация от Ольга Горбачева (@gorbachovaolga)

    В сюжете Данилко в образе Сердючки гуляет по улице в окружении многочисленных поклонников. Горбачева удивляется: «Откуда они все узнали, что ты сегодня здесь?» Данилко невозмутимо отвечает: «А как люди узнавали про Битлз»? Прощаясь с поклонниками на пороге гостиницы Сердючка весело рассмеялась, слушая пожелания: «Поубивай их всех, Верка завтра!» «А ты видишь, в чем я вышла?» - вдруг образается Верка к Горбачевой. – Мама забыла мои штаны. Но я ее не ругала уже». Но Инна Белоконь в образе маме не растерялась и наигранно обиженным голосом выдала: «Не забыла! Я их постирала».

    Как известно, песня «Dancing Lasha Tumbai», с которой выступила Сердючка в Хельсинки, заняла тогда второе место. После конкурса Андрея Данилко обвинили в том, что в своей песне он якобы спел «Russia, goodbye» вместо «Lasha tumbai». Ходило много разговоров, что из-за скандала на «Евровидении» всем организаторам концертов были разосланы указания не пускать украинскую «проводницу» на российскую сцену.

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    Теги: скандал певица шоу-бизнес телеведущая
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    Ольга Горбачева показала архивное видео Сердючки без штанов