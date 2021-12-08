Иван Дорн: Между Украиной и Россией война – это полный п...здец

Украинский исполнитель признался, что все же продолжает выступать для российских зрителей

Певец Иван Дорн, который практически не соглашается беседовать с журналистами, уже второй раз за неделю дал интервью украинской прессе. В этот раз – Дмитрию Гордону. Не исключено, что такая активность – это коммерческий интерес, ведь две недели назад исполнитель выпустил новый «Теба нема сьогодні», где снялся вместе с женой. И теперь активно его раскручивает. Но в любом случае в интервью – много интересного.

Часть беседы Дорн (в основном ту, которая касалась политики) дал на украинском языке. «Обычно вы спрашиваете, на каком языке мы будем делать интервью. Хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском», – объяснил Иван свою позицию.

Журналист спросил, как он воспринял начало войны в 2014 году, пишет gordonua.com. «Я это воспринимаю как полный п...здец, если честно. У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что по факту между Украиной и Россией происходит война... Это полный п...здец. Вот что я чувствую», – ответил музыкант.

Дорн признал, что после российской агрессии продолжил гастролировать по России: «Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает».

Он также отметил, что хочет собирать тысячи зрителей благодаря музыке, а не «благодаря речам патриота». «Поэтому у меня самые лучшие зрители, которые не сомневаются в патриотизме Дорна», – добавил Иван.

Ранее мы сообщали, что дети Дорна записаны на фамилию жены. Певец долгие годы не публиковал фотографии ни ее фотографий, ни детей – семилетней Василисы и шестилетнего Ивана.