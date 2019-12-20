Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей



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Роман Татума и Джей продлился около года

Ранее актер был женат на Дженне Дуан, с которой прожил в браке почти 10 лет

39-летний актер Ченнинг Татум и 31-летняя певица Джесси Джей расстались. Как сообщают британские таблоиды со ссылкой на друзей актера, пара не вместе уже около месяца, но сохраняют дружеские отношения и не перестают близко общаться. Роман Татума и Джей продлился около года, во всяком случае, именно тогда Ченнинг официально подтвердил их отношения.

Ранее актер был женат на Дженне Дуан, с которой прожил в браке почти 10 лет. В 2013 году на свет появилась их дочь Эверли, однако даже пополнение в семье не спасло их союз: развод случился в 2018 году, а причиной такого решения девушка назвала «непримиримые разногласия». К слову, у нее личная жизнь складывает более удачно, чем у Татума: сейчас девушка беременна от актера Стива Кази, с которым состоит в отношениях.