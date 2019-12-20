Сын Тодоренко впервые попал на обложку глянца



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Регина Тодоренко и Влад Топалов

Влад Топалов разместил обложку номера и написал трогательные слова о своей семье

Знаменитая украинская певица Регина Тодоренко и ее супруг из РФ - певец Влад Топалов - снялись со своим годовалым сыном Майклом для обложки российского глянцевого издания ОК.

Интересно, что это первая съемка малыша для глянца и новогодняя съемка в принципе. О чем сообщил счастливый папа на своей страничке в Instagram.

«Наша первая новогодняя съемка! Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи! Дорогой Вадим Верник, спасибо огромное тебе и всей команде Невероятно быстро и супер-красиво! Спасибо всем! Фантастика! Управились за пару часов без единой заминки! Так не бывает! Спасибо! Вы - нереальные. Спасибо фотографу! С Наступающим, дорогие подписчики!» - написал он в сети.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Вдогонку Влад Топалов опубликовал забавное фото с сыном, одетым в костюм джентельмена.

«Срооооочно сожрать! Сроооочно! Эту булку я хочу срочно сожрать! Моя сладость и радость! Уже мой учитель! Мое сердце и моя жизнь! Абсолютная любоф!» - подписал кадр он.