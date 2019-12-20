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    Шоу-биз

    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)

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    <p>Мать троих детей Бужинская сохраняет завидную физическую форму</p> <div></div> - Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)

    Мать троих детей Бужинская сохраняет завидную физическую форму

    Поп-исполнительница порадовала фанатов провокационной фотосессией

    Украинская певица Катя Бужинская обожает хвастаться перед поклонниками фигурой в откровенных нарядах. В своем Инстаграме певица поделилась пикантными снимками в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично, по-новогоднему и невероятно позитивно. В таком образе певица предстала lyric-видео на песню «Кум мой золотой».

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    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)
    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)
    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)
    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)
    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)
    Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)

    А буквально вчера Катерина Бужинская получила Орден Святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также как представитель народной дипломатии Украины в Европе. Орден Королевы Анны «Честь Отечества» относится к категории высших общественных орденов Украины.

    Напомним, певица гастролирует и воспитывает троих детей, ее близнецам Диме и Кате скоро исполнится три года. А старшей дочери Алене - 13 лет.

     

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