Бужинская в откровенном наряде без белья взволновала мужчин (фото)



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Мать троих детей Бужинская сохраняет завидную физическую форму

Поп-исполнительница порадовала фанатов провокационной фотосессией

Украинская певица Катя Бужинская обожает хвастаться перед поклонниками фигурой в откровенных нарядах. В своем Инстаграме певица поделилась пикантными снимками в золотом платье. Благодаря необычному наряду звезда выглядит празднично, по-новогоднему и невероятно позитивно. В таком образе певица предстала lyric-видео на песню «Кум мой золотой».

А буквально вчера Катерина Бужинская получила Орден Святой Анны за весомый вклад в области культуры, искусства, а также как представитель народной дипломатии Украины в Европе. Орден Королевы Анны «Честь Отечества» относится к категории высших общественных орденов Украины.

Напомним, певица гастролирует и воспитывает троих детей, ее близнецам Диме и Кате скоро исполнится три года. А старшей дочери Алене - 13 лет.