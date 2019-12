Мэрайя Кери представила новый клип на свою легендарную песню All I Want for Christmas Is You



Поп-звезда представила рождественское настроение на новый лад Ни одно Рождество не обходится без праздничных песен и полюбившихся всей планете хитов Осознав, что песня All I Want for Christmas Is You и спустя 25 лет пользуется феноменальной популярностью, Мэрайя Кери решила, как говорится, не упускать возможность еще раз выйти в первые строчки всех чартов. Пару часов назад на ее официальном YouTube-канале вышел новый клип на самый настоящий рождественский гимн. День релиза выбран не случайно: 20 декабря 1994 года Кери выпустила пластинку, в которой был этот трек. Напомним, певица пару недель назад вошла в Книгу рекордов Гиннеса. И именно All I Want for Christmas Is You стала самой популярной песней на стриминговом сервисе Spotify (из женских), заняла самое высокое место среди новогодних композиций сольных исполнителей в топ-100 США и дольше других рождественских песен продержалась в топ-10 Великобритании.