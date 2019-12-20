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    Шоу-биз

    Мэрайя Кери представила новый клип на свою легендарную песню All I Want for Christmas Is You

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    <p>Поп-звезда представила рождественское настроение на новый лад</p> <div></div> - Мэрайя Кери представила новый клип на свою легендарную песню All I Want for Christmas Is You

    Поп-звезда представила рождественское настроение на новый лад

    Ни одно Рождество не обходится без праздничных песен и полюбившихся всей планете хитов

    Осознав, что песня All I Want for Christmas Is You и спустя 25 лет пользуется феноменальной популярностью, Мэрайя Кери решила, как говорится, не упускать возможность еще раз выйти в первые строчки всех чартов. Пару часов назад на ее официальном YouTube-канале вышел новый клип на самый настоящий рождественский гимн.

    День релиза выбран не случайно: 20 декабря 1994 года Кери выпустила пластинку, в которой был этот трек. Напомним, певица пару недель назад вошла в Книгу рекордов Гиннеса. И именно All I Want for Christmas Is You стала самой популярной песней на стриминговом сервисе Spotify (из женских), заняла самое высокое место среди новогодних композиций сольных исполнителей в топ-100 США и дольше других рождественских песен продержалась в топ-10 Великобритании.

     

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