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    Шоу-биз

    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)

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    <p>Ранее актер женился на коллеге по съемочной площадке, в которую был влюблен его персонаж в &laquo;Игре престолов&raquo;</p> <div></div> - Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)

    Ранее актер женился на коллеге по съемочной площадке, в которую был влюблен его персонаж в «Игре престолов»

    Знатоки комиксов утверждают, что сцена с поцелуем не противоречит первоисточнику

    Актер Кит Харрингтон получил популярность после съемок в телесае «Игра престолов». Все с восхищением наблюдали любовные отношения его героя Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. Но в жизни актер быстренько женился на другой своей возлюбленной из фэнтезийной саги – одичалой Игритт (Роуз Лесли).

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    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)
    Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)

    Но жизнь продолжается, у красавчика множество новых съемок, и, пожалуй, самая ожидаемая его роль – в фильме «Вечные» киновселенной Marvel, который выйдет на экраны в ноябре 2020 года. Съемочный процесс идет полным ходом, и вот в Сети появилась фотография, как Харингтон страстно целует новую коллегу по проекту.

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    Это Джемма Чан, которая играет персонажа по имени Серси. Похоже, что у нее и Черного рыцаря (не путать с Бэтменом из DC), которого играет Кит, по сюжету будет роман. И, судя по поцелую, довольно горячий.

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