Что скажет жена? Кит «Джон Сноу» Харингтон поцеловал партнершу на съемках фильма (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ранее актер женился на коллеге по съемочной площадке, в которую был влюблен его персонаж в «Игре престолов»

Знатоки комиксов утверждают, что сцена с поцелуем не противоречит первоисточнику

Актер Кит Харрингтон получил популярность после съемок в телесае «Игра престолов». Все с восхищением наблюдали любовные отношения его героя Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. Но в жизни актер быстренько женился на другой своей возлюбленной из фэнтезийной саги – одичалой Игритт (Роуз Лесли).

Но жизнь продолжается, у красавчика множество новых съемок, и, пожалуй, самая ожидаемая его роль – в фильме «Вечные» киновселенной Marvel, который выйдет на экраны в ноябре 2020 года. Съемочный процесс идет полным ходом, и вот в Сети появилась фотография, как Харингтон страстно целует новую коллегу по проекту.

Это Джемма Чан, которая играет персонажа по имени Серси. Похоже, что у нее и Черного рыцаря (не путать с Бэтменом из DC), которого играет Кит, по сюжету будет роман. И, судя по поцелую, довольно горячий.