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    Шоу-биз

    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

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    <p>Оззи Осборн ― один из самых известных музыкантов, оказавший большое влияние на такие музыкальные стили, как хард-рок и хеви-метал</p> <div></div> - У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

    Оззи Осборн ― один из самых известных музыкантов, оказавший большое влияние на такие музыкальные стили, как хард-рок и хеви-метал

    71-летний музыкант отметил, что 2019 год стал «самым тяжелым в его жизни»

    У легендарного музыканта Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом он рассказал сам, выступая в передаче Good Morning, America. 71-летний музыкант уточнил, что заболевание диагностировали еще в прошлом году. По словам Осборна, 2019 год стал «самым тяжелым в его жизни». Помимо болезни Паркинсона у него были и другие проблемы со здоровьем. Из-за неудачного падения он получил травму шеи и был вынужден отменить концертный тур.

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    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
    У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

    Оззи Осборн ― один из самых известных музыкантов, оказавший большое влияние на такие музыкальные стили, как хард-рок и хеви-метал. Он был одним из основателей группы Black Sabbath, после ухода из которой в 1979 году начал сольную карьеру.

    Во всем мире суммарно продано более 100 миллионов копий его работ в составе группы Black Sabbath и как сольного артиста.

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