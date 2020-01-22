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    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм

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    <p>Дженнифер Энистон упорно отказывалась от соцсетей, но осенью прошлого года она буквально взорвала Инстаграм, внезапно создав аккаунт</p> <div></div> - Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм

    Дженнифер Энистон упорно отказывалась от соцсетей, но осенью прошлого года она буквально взорвала Инстаграм, внезапно создав аккаунт

    Актриса моментально установила мировой рекорд - и это сразу после регистрации

    Миллион подписчиков у голливудской актрисы Дженнифер Энистон было уже спустя 5 часов после ее регистрации в Инстаграме. Такого результата не удавалось достичь еще никому из звезд. На днях, после вручения кинопремии в Лос-Анджелесе, звезда рассказала журналистам, что подтолкнуло ее к созданию Инстаграм.

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    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм
    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм
    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм
    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм
    Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм

     «Не буду говорить, что это было давление со стороны сверстников. Хотя, наверно, это именно и было давление со стороны сверстников! Ведь если вы не можете победить их, присоединитесь к ним. Правильно же?» - с юмором призналась актриса.

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