Дженнифер Энистон призналась, кто заставил ее завести Инстаграм
Дженнифер Энистон упорно отказывалась от соцсетей, но осенью прошлого года она буквально взорвала Инстаграм, внезапно создав аккаунт
Актриса моментально установила мировой рекорд - и это сразу после регистрации
Миллион подписчиков у голливудской актрисы Дженнифер Энистон было уже спустя 5 часов после ее регистрации в Инстаграме. Такого результата не удавалось достичь еще никому из звезд. На днях, после вручения кинопремии в Лос-Анджелесе, звезда рассказала журналистам, что подтолкнуло ее к созданию Инстаграм.
«Не буду говорить, что это было давление со стороны сверстников. Хотя, наверно, это именно и было давление со стороны сверстников! Ведь если вы не можете победить их, присоединитесь к ним. Правильно же?» - с юмором призналась актриса.