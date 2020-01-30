Даша Астафьева показала милое фото с собаками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звездная красотка удивила своих поклонников милым кадром, который был сделан на прогулке с двумя милыми песиками

Даша запечатлена в хмуром парке с двумя поводками в руках, на которых у нее милейшие собаки – Чичи и Луна.

Как видно, на прогулку красотка вышла в довольно скромном, и даже угрюмом наряде – на ней все черное: брюки, толстовка и куртка.

Волосы звезды собраны в тугой пучок на затылке, а на ее лице нет макияжа, только выражение какой-то растерянности.

В подписи к фото Астафьева написала: «Не самое лучшее мое фото... это специально, чтоб не отвлекать внимание от моих любимчиков Чичи и Луны».

Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию певицы.