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    Шоу-биз

    Даша Астафьева показала милое фото с собаками

    • Розсилка
    Даша Астафьева показала милое фото с собаками

    Звездная красотка удивила своих поклонников милым кадром, который был сделан на прогулке с двумя милыми песиками

    Даша запечатлена в хмуром парке с двумя поводками в руках, на которых у нее милейшие собаки – Чичи и Луна.

    Как видно, на прогулку красотка вышла в довольно скромном, и даже угрюмом наряде – на ней все черное: брюки, толстовка и куртка.

    Волосы звезды собраны в тугой пучок на затылке, а на ее лице нет макияжа, только выражение какой-то растерянности.

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    instagram.com/da_astafieva

    В подписи к фото Астафьева написала: «Не самое лучшее мое фото... это специально, чтоб не отвлекать внимание от моих любимчиков Чичи и Луны».

    Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию певицы.

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