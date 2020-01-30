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    Фото

    Регина Тодоренко очаровала фанатов нежным снимком

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    Регина Тодоренко очаровала фанатов нежным снимком

    Телеведущая умилила семейной идиллией с мужем и сыном

    На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с мужем и сыночком Майклом, сделанным в рамках недавней фотосессии семейства для одного из журналов. На снимке Тодоренко и малыш смотрят на камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.

    «#myFamily - моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья», - трогательно призналась телезвезда.

    reginatodorenko_82059964_326582214894418_132362856749961529_n
    instagram.com/reginatodorenko

    Пользователи сети принялись активно спорить, на кого же больше похож маленький Михаил, а также желают Регине и Владу счастья и умиляются их любви.

    Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.

     

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