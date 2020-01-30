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    Шоу-биз

    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери

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    <p>Эпатажная и такая яркая на сцене, Леди Гага долгое время в реальной жизни боролась с депрессиями</p> <div></div> - Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери

    Эпатажная и такая яркая на сцене, Леди Гага долгое время в реальной жизни боролась с депрессиями

    Певица чувствовала себя очень одинокой с самого детства

    Мама американской поп-звезды Леди Гаги, Синтия Джерманотта, рассказала о проблемах дочери. Особенно тяжелым периодом для будущей поп-звезды стало обучение в средней школе. Одноклассники издевались над ней и постоянно подшучивали, потому что она была не такой, как все, а сама девушка предпочитала ни с кем не делиться своими проблемами.

     «Она чувствовала себя изолированной от любых событий. Она была униженной. И постоянно задавалась вопросами о своих собственных возможностях, бесконечно сомневалась в себе. Так начиналась ее депрессия», — цитирует The People слова мамы певицы.

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    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери
    Мама Леди Гаги впервые рассказала о психических расстройствах звездной дочери

    Синтия подчеркнула, что старалась во всем поддерживать дочь, но не всегда поступала правильно. В этом она винит недостаточную информированность о природе депрессии в то время.

    Несмотря на такие проблемы в юности, леди Гага смогла восстановиться, поправить свое ментальное здоровье и стать мировой звездой. Глядя на певицу, трудно догадаться, что ей приходилось даже сталкиваться с подобными проблемами.

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    знаменитости певица здоровье шоу-бизнес
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