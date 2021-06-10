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    Даша Астафьева в прозрачной ночнушке вызвала у фанатов бессонницу (фото)

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    Певица Даша Астафьева - Даша Астафьева в прозрачной ночнушке вызвала у фанатов бессонницу (фото)
    Певица Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Артистка взбудоражила воображение фанатов

    Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая недавно демонстрировала фигуру в красном купальнике, снова порадовала поклонников соблазнительными снимками.

    Так, на странице в Instagram артистка запостила черно-белые фотографии, на которых томно позирует в прозрачной ночнушке. Такой наряд Астафьевой несколько засветил ее бюст и нижнее белье.

    На снимке Даша изображена, лежа эротично на стуле и обольстительно смотрит в камеру.

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    Даша Астафьева в прозрачной ночнушке вызвала у фанатов бессонницу (фото)
    Даша Астафьева в прозрачной ночнушке вызвала у фанатов бессонницу (фото)
    instagram.com/da_astafieva/

    «А, оказывается, Том не такой уж был и плохой. Просто Джерри все выгодно нам преподносил, ребята!» — подписала снимки Даша.

    Поклонники, конечно же, не оставили без комплиментов знаменитость, а, тем более, ее формы.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Даша Астафьева в прозрачной ночнушке вызвала у фанатов бессонницу (фото)