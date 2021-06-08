Украинская поп-звезда закрутила роман с парнем из соцсетей

В первом браке певица родила сына Даниэля

Украинская певица Татьяна Решетняк закрутила роман с новым бойфрендом. Артистка познакомилась с мужчиной по имени Александр через соцсеть Instagram.

Такими подробностями знаменитость поделилась в интервью программе "Светская жизнь". Пара уже успела побывать в первой романтической поездке. Влюбленные отправились на Бали, где провели больше месяца (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

«Мы познакомились через Instagram, а потом увиделись. Это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что, наверное, ждали друг друга много лет. Мы провели много времени вместе на Бали. Захотелось почувствовать себя женщиной», – заявила певица.

Добавим, в первом браке певица родила сына Даниэля. Мальчик знаком с новым избранником звездной мамы. По ее словам, у них прекрасные отношения.

«Александр очень мудрый человек, и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все. Он его очень уважает, любит, и у них очень классные дружеские отношения», – подытожила Татьяна.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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