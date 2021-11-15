Женщина готовит мэтру неприятный «сюрприз»

Бывшая жена культового американского актера Роберта Де Ниро, Грейс Хайтауэр, после проигранного бракоразводного процесса, готовится отомстить бывшему супругу.

Потеряв надежду на доступ к состоянию актера, оценивающемуся в 500 миллионов долларов, экс-супруга собирается раскрыть некоторые из его семейных тайн.

Все эти истории могут получить огласку в ее новой книге – актриса планирует рассказать о неудачах Де Ниро как мужа, отца и даже как любовника.

Несмотря на то что по итогам процесса Хайтауэр и дети будут получать от Де Ниро по миллиону долларов в год, Грейс все-таки слишком недовольна этим поражением в гонке за половину состояния звезды, сообщает Suggest.

«Боб был мотором для ее жизни... Ей было очень удобно тратить его деньги, и для нее стал шоком тот факт, что ей не досталась половина его состояния», — приводит издание слова своего источника в окружении актера.

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.