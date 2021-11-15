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    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели

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    Роберт Де Ниро вместе с женой - Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Роберт Де Ниро вместе с женой

    Женщина готовит мэтру неприятный «сюрприз»

    Бывшая жена культового американского актера Роберта Де Ниро, Грейс Хайтауэр, после проигранного бракоразводного процесса, готовится отомстить бывшему супругу.

    Потеряв надежду на доступ к состоянию актера, оценивающемуся в 500 миллионов долларов, экс-супруга собирается раскрыть некоторые из его семейных тайн.

    Все эти истории могут получить огласку в ее новой книге – актриса планирует рассказать о неудачах Де Ниро как мужа, отца и даже как любовника.

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    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели
    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели

    Несмотря на то что по итогам процесса Хайтауэр и дети будут получать от Де Ниро по миллиону долларов в год, Грейс все-таки слишком недовольна этим поражением в гонке за половину состояния звезды, сообщает Suggest.

    «Боб был мотором для ее жизни... Ей было очень удобно тратить его деньги, и для нее стал шоком тот факт, что ей не досталась половина его состояния», — приводит издание слова своего источника в окружении актера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дело на $500 миллионов. Бывшая жена Роберта Де Ниро расскажет о неудачах актера в постели