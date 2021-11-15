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    Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню

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    Светлана Лобода и Дмитрий Монатик - Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню
    Светлана Лобода и Дмитрий Монатик

    Артист написал для Светланы песню «40 градусов»

    Популярный украинский артист Дмитрий Монатик в программе «Позаочі» рассказал, как написал для певицы Светланы Лободы трек «40 градусов».

    По словам артиста, эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.

    «Вообще, сначала моя цена за трек была 500 долларов, а мне сказали, что за 400 долларов заберут, а я сказал, что за 400 не отдам. А потом 2 часа сидел и все надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать за 400, но перезвонили и сказали, что заберут за 500», – вспомнил Дмитрий.

    К слову, артист также был причастен к созданию таких песен Светланы, как «Твои глаза» и «Суперстар».

    «Мы четко знаем, как работать со Светланой. Может быть один маленький звук, который, возможно, никогда не услышит слушатель, но ей важно, чтобы он звучал именно так, как ей нужно», – добавил Дмитрий.

    Ранее Светлана Лобода призналась, есть ли у нее на данный момент продюсер..

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Монатик рассказал, как Лобода торговалась за известную песню