Виктор Павлик рассказал, как все узнали о его романе с молоденькой любовницей

Два года назад украинский певец Виктор Павлик ошеломил новостью о разводе со своей третьей супругой после 25 лет брака

Популярный украинский певец Виктор Павлик в программе «Светская жизнь» рассказал, как ему удавалось годами скрывать роман с молодой любовницей Екатериной Репяховой от жены, с которой прожил 25 лет в браке.

«Какое-то концертное агентство позвонило с очередным концертом, Катя прислала райдер, а в нем указано, что поселение – мы вместе в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией. Сложный шаг, дети, внуки, я взрослый человек. Я понимал это все, но Катя правильно говорит — у любви нет границ», — вспомнил Павлик.

Екатерина добавила, что они решилась рассказать об их отношениях, чтобы не распространялись слухи о молодой любовнице.

Екатерина с 10 лет была фанаткой Павлика, не пропускала ни одного концерта. А однажды на концерте в Николаеве Виктор Франкович положил глаз на поклонницу с огромным букетом и запиской, в которой Екатерина поблагодарила его за то, что он есть.

Павлика это растрогало, что она сама, приехала из Киева. Артист признается, что почувствовал ответственность, предложил девушке дать деньги или поесть вместе. Виктор Франкович поделился, что сначала увидел в Репяховой родственную душу, а потом уже наступила и любовь.

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