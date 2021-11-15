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    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Звезда поразила поклонников новым образом

    Популярная украинская певица Тина Кароль в своем Инстаграме опубликовала новые яркие фото. На снимках звезда позирует в кожаном костюме от украинского бренда за 17 тысяч гривен.

    Так, костюм состоит из средней длины юбки со смелым разрезом до бедер, который переходит в трендовую в этом сезоне шнуровку. Верх образа – укороченный кожаный жакет с пуговицами с похожей шнуровкой на спине. Благодаря ей пиджак, который на первый взгляд кажется объемным, подчеркивает талию.

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    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)
    instagram.com/tina_karol/

    Интересно, что под карамельный костюм Тина Кароль подобрала черные босоножки на шпильках, которые крайне редко носит в реальной жизни. Лаконичная и стильная обувь с завязками стала прекрасным дополнением образа, сообщает 24.tv.

    Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

    На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

    «Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

    «Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)