Тина Кароль засветилась в кожаном наряде за 17 тысяч (фото)

Звезда поразила поклонников новым образом

Популярная украинская певица Тина Кароль в своем Инстаграме опубликовала новые яркие фото. На снимках звезда позирует в кожаном костюме от украинского бренда за 17 тысяч гривен.

Так, костюм состоит из средней длины юбки со смелым разрезом до бедер, который переходит в трендовую в этом сезоне шнуровку. Верх образа – укороченный кожаный жакет с пуговицами с похожей шнуровкой на спине. Благодаря ей пиджак, который на первый взгляд кажется объемным, подчеркивает талию.

Интересно, что под карамельный костюм Тина Кароль подобрала черные босоножки на шпильках, которые крайне редко носит в реальной жизни. Лаконичная и стильная обувь с завязками стала прекрасным дополнением образа, сообщает 24.tv.

Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

«Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

«Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.