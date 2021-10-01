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    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото

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    Певица Ирина Федишин вместе с мамой - День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото
    Певица Ирина Федишин вместе с мамой
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка порадовала новыми фото

    Знаменитая украинская певица Ирина Федишин трогательно поздравила маму с днем рождения. В своих соцсетях она опубликовала серию фото, на которых осенним днем позировала вместе с самой родной.

    Артистка предстала перед камерой в костюме мятного цвета, состоящем из топа и брюк. Такой look соединила с белой обувью на высокой подошве. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

    Мама певицы позировала в черных брюках, белой блузке и кожаной куртке. Белокурые волосы она также легко уложила, а на лице сделала безупречный макияж. В руках женщина держала большой букет цветов.

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    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото
    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото
    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото
    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото
    instagram.com/irynafedyshyn/

    «Моя мама! Моя Вселенная! Как это важно, сполна чувствовать материнскую любовь! Потому что эта любовь делает меня счастливой и успешной в этой жизни! Я уже такая взрослая, но без вас никак! Без вашей поддержки, любящих слов, заботы, мудрых советов, без вашей любви! Вы меня вдохновляете, мотивируете, утешаете! Только вам я могу доверить свои самые сокровенные переживания! Благодарна Богу, что вы есть у меня! Прошу у него для Вас здоровья, радости, покоя, добра, любви и долгих лет жизни! С днем Рождения, моя мамочка!», - подписала фото певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости Ирина Федишин шоу-бизнес
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    День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото