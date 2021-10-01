День рождения мамы. Ирина Федишин умилила сеть трогательным фото

Артистка порадовала новыми фото

Знаменитая украинская певица Ирина Федишин трогательно поздравила маму с днем рождения. В своих соцсетях она опубликовала серию фото, на которых осенним днем позировала вместе с самой родной.

Артистка предстала перед камерой в костюме мятного цвета, состоящем из топа и брюк. Такой look соединила с белой обувью на высокой подошве. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нежно-розовой помадой на губах.

Мама певицы позировала в черных брюках, белой блузке и кожаной куртке. Белокурые волосы она также легко уложила, а на лице сделала безупречный макияж. В руках женщина держала большой букет цветов.

«Моя мама! Моя Вселенная! Как это важно, сполна чувствовать материнскую любовь! Потому что эта любовь делает меня счастливой и успешной в этой жизни! Я уже такая взрослая, но без вас никак! Без вашей поддержки, любящих слов, заботы, мудрых советов, без вашей любви! Вы меня вдохновляете, мотивируете, утешаете! Только вам я могу доверить свои самые сокровенные переживания! Благодарна Богу, что вы есть у меня! Прошу у него для Вас здоровья, радости, покоя, добра, любви и долгих лет жизни! С днем Рождения, моя мамочка!», - подписала фото певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.