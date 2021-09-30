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    «Мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает (фото)

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    Украинская артистка Инна Белоконь вместе с таинственным незнакомцем - «Мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает (фото)
    Украинская артистка Инна Белоконь вместе с таинственным незнакомцем
    instagram.com/belokoninnaviktorovna/

    Звезда интригует фанатов новыми кадрами

    Украинская артистка, известная как мама Верки Сердючки, Инна Белоконь в своем Инстараме показала фото с загадочным парнем.

    «Обожаю этого парня», – подписала фото артистка.

    instagram.com/belokoninnaviktorovna/
    instagram.com/belokoninnaviktorovna/

    Отметим, что звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает (фото)