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    Новое шоу Оли Поляковой. Певица готовит для украинцев русский шансон

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    Певица Оля Полякова - Новое шоу Оли Поляковой. Певица готовит для украинцев русский шансон
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка экспериментирует

    Продюсер Михаил Ясинский показал в своем Фейсбуке видео с репетиции Оли Поляковой.

    Артистка активно готовится к новому шоу и подбирает к нему соответствующий репертуар. В частности, поклонники певицы в скором времени услышат на концертах песню «Подари мне цветы» звезды русского шансона Евгений Кемеровского.

    «Ну, не Премьера, но дебют песни. И сразу в стенах Палаца «Україны». Небольшой эксперимент для нового шоу. Как вам?», – подписал видео Михаил Ясинский, но не указал авторства песни.

    Поклонникам артистки засыпали певицу комплиментами.

    «Я представила себе не репетицию, а конечный результат. Очень понравилось и пусть таких песен будет побольше», «Мне зашло от припева мурашки», «Высший пилотаж, чьи слова», – комментируют пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости российский певец певица шоу-бизнес
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    Новое шоу Оли Поляковой. Певица готовит для украинцев русский шансон