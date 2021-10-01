Новое шоу Оли Поляковой. Певица готовит для украинцев русский шансон

Артистка экспериментирует

Продюсер Михаил Ясинский показал в своем Фейсбуке видео с репетиции Оли Поляковой.

Артистка активно готовится к новому шоу и подбирает к нему соответствующий репертуар. В частности, поклонники певицы в скором времени услышат на концертах песню «Подари мне цветы» звезды русского шансона Евгений Кемеровского.

«Ну, не Премьера, но дебют песни. И сразу в стенах Палаца «Україны». Небольшой эксперимент для нового шоу. Как вам?», – подписал видео Михаил Ясинский, но не указал авторства песни.

Поклонникам артистки засыпали певицу комплиментами.

«Я представила себе не репетицию, а конечный результат. Очень понравилось и пусть таких песен будет побольше», «Мне зашло от припева мурашки», «Высший пилотаж, чьи слова», – комментируют пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.