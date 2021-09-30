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    Певица Граймс хочет растить сына Илона Маска в лесбийской коммуне

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    Певица Граймс вместе с сыном - Певица Граймс хочет растить сына Илона Маска в лесбийской коммуне
    Певица Граймс вместе с сыном
    instagram.com/grimes/

    Одиозная певица, видимо, не против воспитывать сына с другой женщиной

    Не успела остыть постель Клэр Буше (настоящее имя Граймс) после расставания с Илоном Маском, как девушка выступила с шокирующим заявлением. Она намерена создать целую коммуну гомосексуалисток.

    «Я буду колонизировать Европу отдельно от Илона Маска для лесбийской космической коммуны», — высказалась Граймс в комментарии для PageSix.

    Европа — одна из 79 лун Юпитера, а такое заявление певицы связано в первую очередь с многомиллионным контрактом Илона Маска и НАСА. Бывший возлюбленный Граймс обязался помочь организации достичь покрытую льдом Европу в ближайшие годы.

    При этом, какие бы коммуны ни собралась создавать Граймс, Илон Маск продолжит принимать участие в воспитании их общего сына X Æ A-XII. Звездная парочка закончила свои отношения в статусе близких друзей, а сам Илон в комментарии тому же изданию признал, что они все еще любят друг друга.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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    Теги: знаменитости дети звезд певица Илон Маск
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    Певица Граймс хочет растить сына Илона Маска в лесбийской коммуне