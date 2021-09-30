Работа и материнство. Осадчей приходится кормить сына во время съемок (фото)

Ведущая совмещает работу и материнство

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая летом родила третьего ребенка, сочетает и материнство, и работу.

Так, вчера знаменитость посетила премьеру 25 фильма о Джеймсе Бонде «007: Не время умирать». В фолоблоге звезда канала 1+1 показала подготовку к съемкам. Она разместила снимок, где продемонстрировала, как кормила маленького Даниила во время грима.

«У кого-то приготовления на съемки, а у кого-то ужин», — написала Осадчая.

instagram.com/kosadcha/

Заметим, знаменитость воспитывает троих детей. Сына Илью она родила первому мужу, бизнесмену Олегу Полищуку. В 2004 году пара развелась. В 2017-м звезда вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова и родила сына Ивана. 19 августа в 2021-м на свет появился еще один малыш. Мальчика назвали Даниилом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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