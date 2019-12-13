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    Шоу-биз

    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками

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    <p>Дэниел отметил, что артисты любят жаловаться на назойливых поклонников, забывая, как им повезло и с их публичной профессией</p> <div></div> - Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками

    Дэниел отметил, что артисты любят жаловаться на назойливых поклонников, забывая, как им повезло и с их публичной профессией

    Постоянно улыбаться для звезды «Гарри Поттера» нелегко

    Звезда «Гарри Поттера», актер Дэниел Рэдклифф дал интервью австралийской передаче Studio 10, в котором признался, что он не большой любитель селфи с поклонниками. 30-летнему артисту трудно улыбаться, каждый раз, когда на него наводят камеру. А при его бешеной популярности просьбы о совместном фото сыпятся на парня регулярно.

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    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками
    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками
    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками
    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками
    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками
    Дэниел Рэдклифф признался, что не любит делать «это» с поклонниками

    Особенно раздражает молодого человека, когда к нему подходят с телефонами в тренажерном зале. Актер посоветовал просить его о фото после тренировки, когда он уже будет не такой потный.

    Дэниел отметил, что артисты любят жаловаться на назойливых поклонников, забывая, как им повезло и с их публичной профессией. Нелюбитель селфи, Рэдклифф, тем не менее, радуется, когда видит блеск в глазах людей, которые выросли на Гарри Поттере и ассоциируют этого персонажа с ним.

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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