Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)



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38-летняя Бейонсе вместе с 50-летним супругом Джей Зи провели традиционный бранч перед вручением премии Grammy Фото: instagram.com/beyonce/

Для светского выхода они выбрали парные наряды

38-летняя Бейонсе надела ультракороткое мини с жакетным верхом серо-голубого цвета. Глубокое декольте идеально дополнило образ звезды. Рэпер предпочел атласный розовый костюм. Оба этих оттенка считаются одними из самых модных в этом сезоне.

Влюбленные позировали фотографам вместе, снова доказывая свой статус не только одной из наиболее крепких пар в мире шоу-бизнеса, но и статус одного из самых влиятельных тандемов.

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