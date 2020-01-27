Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
38-летняя Бейонсе вместе с 50-летним супругом Джей Зи провели традиционный бранч перед вручением премии Grammy
Фото: instagram.com/beyonce/
Для светского выхода они выбрали парные наряды
38-летняя Бейонсе надела ультракороткое мини с жакетным верхом серо-голубого цвета. Глубокое декольте идеально дополнило образ звезды. Рэпер предпочел атласный розовый костюм. Оба этих оттенка считаются одними из самых модных в этом сезоне.
Фото: instagram.com/beyonce/
Влюбленные позировали фотографам вместе, снова доказывая свой статус не только одной из наиболее крепких пар в мире шоу-бизнеса, но и статус одного из самых влиятельных тандемов.
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