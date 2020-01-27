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    Шоу-биз

    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)

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    <p>38-летняя Бейонсе вместе с 50-летним супругом Джей Зи провели традиционный бранч перед вручением премии Grammy</p> <div></div> - Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)

    38-летняя Бейонсе вместе с 50-летним супругом Джей Зи провели традиционный бранч перед вручением премии Grammy

    Фото: instagram.com/beyonce/

    Для светского выхода они выбрали парные наряды

    38-летняя Бейонсе надела ультракороткое мини с жакетным верхом серо-голубого цвета. Глубокое декольте идеально дополнило образ звезды. Рэпер предпочел атласный розовый костюм. Оба этих оттенка считаются одними из самых модных в этом сезоне.

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    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Дерзкая Бейонсе в мини на голое тело засветила пышные прелести (фото)
    Фото: instagram.com/beyonce/

    Влюбленные позировали фотографам вместе, снова доказывая свой статус не только одной из наиболее крепких пар в мире шоу-бизнеса, но и статус одного из самых влиятельных тандемов.

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