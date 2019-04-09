Девочка созрела: дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева снялась для рекламной кампании Dolce & Gabbana



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Дева Кассель

14-летняя дочь актеров получила первое предложение поработать моделью и сразу - для всемирно известного бренда

Dolce & Gabbana любит сотрудничать не только с мировыми знаменитостями, но и с их детьми.

Бренд провел уже несколько показов с участием внука Чарли Чаплина - 23-летнего Кевина Чаплина, сыновей Памелы Андерсон - Брэндона Томаса Ли и Дилана Джаггера Ли, сына актера Дэвида Ойелоуо - Ашера, сына Гэри Олдмана - Чарли Олдмана, сына Дэниела Дэй-Льюиса - Габриэля Кейна Дэй-Льюиса, родственника Уинстона Черчилля и принцессы Дианы - Джорджа Спенсера-Черчилля, племянника Рэйфа Файнса - Хиро Файнса-Тиффина и многих других.

Постоянной звездой модных шоу D&G и лицом рекламных кампаний многие годы является Моника Белуччи. Теперь стало известно, что эту почетную миссию с ней разделит ее дочь, 14-летняя Дева Кассель.

Съемки рекламной кампании нового аромата бренда прошли в эти выходные в итальянской коммуне Равелло. В качестве декораций были выбраны сады парка Princess of Piedmont, отель Palazzo Avino, улочки исторического центра, вилла Руфоло и площадь Vescovado.

Напомним, Дева - первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. О ней пока мало что известно, так как актеры держали своих дочерей подальше от общественного внимания. Эта рекламная кампания - первый творческий проект Девы.

Джерело: Hello!