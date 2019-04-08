Свадьба Марка Джейкобса: стильные фото знаменитых гостей



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vogue.ua

Знаменитый американский дизайнер Марк Джейкобс и его партнер Чарли Дефранческо связали отношения узами брака 6 апреля в Нью-Йорке

55-летний дизайнер связал себя со своей давней любовью моделью Чарли Дефранческо на камерной церемонии в Нью-Йорке. После того, как они сказали друг другу «да», пара провела вечер в ресторане в центре города в кругу близких друзей.

Для своего особенного дня Джейкобс и Дефранческо выбрали сочетающиеся наряды – смокинги изумрудного оттенка. Также у обоих были одинаковые броши с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов – подарок от дизайн-директора Prada и Miu Miu Фабио Замбернарди.

«У пингвинов есть только один партнер и приятель на всю жизнь. Отличный пример верности и преданности. Очень благодарен и очень сильно люблю тебя, дорогой Фабио», – написал Джейкобс в своем Instagram. Также Джейкобс дополнил образ молочными ботинками Gucci и сумкой Chanel.

Поздравить молодоженов пришли Анна Винтур, Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Эмили Ратаковски, Кейт Мосс, Амбер Валлетта, Наоми Кэмпбелл, Рита Ора, Хлоя Севиньи и Джастин Теру.

Пара обручилась год назад, когда Джейкобс удивил своего парня во время ужина в ресторане Chipotle в день рождения Дефранческо.

Прежде чем сделать предложение, Джейкобс организовал флешмоб под песню Принса «Kiss» 1986 года, а затем опустился на одно колено.

Джерело: vogue.ua